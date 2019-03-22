Чемпионат мира по керлингу: сборная России победила шведок в полуфинале и во второй раз в истории сыграет в финале

Сборная России обыграла команду Швеции на женском чемпионате мира по керлингу (8:7) и во второй раз в истории вышла в финал.
Матч за золото против сборной Швейцарии состоится 9 мая в 22:00 по московскому времени. Россия еще не выигрывала чемпионат мира, в 2017-м наши девушки уступили в финале швейцаркам.
Ранее сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры-2022 в Пекине.
На ЧМ-2021 в составе Федерации керлинга России выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Чемпионат мира
Калгари, Канада
Женщины
Плей-офф
8 мая
Квалификационные матчи
Канада – Швеция – 3:8
Дания – США – 7:8
9 мая
1/2 финала