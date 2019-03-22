Чемпионат мира по керлингу: сборная России победила шведок в полуфинале и во второй раз в истории сыграет в финале

Сборная России обыграла команду Швеции на женском чемпионате мира по керлингу (8:7) и во второй раз в истории вышла в финал.

Матч за золото против сборной Швейцарии состоится 9 мая в 22:00 по московскому времени. Россия еще не выигрывала чемпионат мира, в 2017-м наши девушки уступили в финале швейцаркам.

Ранее сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

На ЧМ-2021 в составе Федерации керлинга России выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Чемпионат мира

Калгари, Канада

Женщины

Плей-офф

8 мая

Квалификационные матчи

Канада – Швеция – 3:8





Дания – США – 7:8





9 мая

1/2 финала

Швейцария – США – 7:3





Россия – Швеция – 8:7



