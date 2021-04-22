«МЮ» упустил сделку на 200 млн фунтов. Спонсор обеспокоен конфликтом фанатов с Глейзерами

лишился возможности заключить сделку с компанией The Hut Group, занимающейся электронной коммерцией.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на The Observer, стороны договорились о контракте на 10 лет и 200 млн фунтов, в результате которой на тренировочной форме «МЮ» вместо AON размещался бы логотип Myprotein, компании из графства Чешир, которой владеет THG. Соглашение должно было вступить в силу с 1 июля, однако спонсор отказался от сделки.

Отмечается, что причиной такого решения стала конфликтная ситуация, сложившаяся вокруг протестов болельщиков против владения клубом семейством Глейзеров. Фанаты запустили кампанию, в рамках которой призывали бойкотировать услуги и товары основных партнеров «МЮ» (Adidas, TAG Heuer и иных). Поскольку THG – манчестерская организация, у ее руководства возникло беспокойство по поводу возможных выступлений местных жителей против нее.

Источник подчеркивает, что у «МЮ» могут возникнуть проблемы с поиском равноценной сделки, а соглашение с AON истекает 30 июня.

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