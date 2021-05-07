Гран-при Испании-2021. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Боттас – третий. Мазепин – 20-й

Барселона-Каталония, Монмело
8 мая 2021 года
Квалификация
Топ-10
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.16,741
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,036
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,132
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,769
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,839
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,879
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,881
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,960
9. Ландо Норрис («Макларен») +1,269
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,406
Выбыли после второго сегмента:
11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
12. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
18. Мик Шумахер («Хаас»)
19. Николас Латифи («Уильямс»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
Хэмилтон завоевал 100-й поул в «Формуле-1»
Результаты трех сегментов:
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