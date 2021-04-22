Полиция Мюнхена: «Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая 9 лет назад»

Аккаунт полиции Мюнхена в Twitter опубликовал сообщение в связи с завоеванием «Баварией» 9-го подряд титула чемпионов Германии.

«Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте «Баварии» или в любой полицейский участок», – сказано в сообщении.

«Поздравляем с чемпионством! Дорогие болельщики, пожалуйста, помните, что при праздновании следует соблюдать правила дорожного движения и коронавирусный протокол. Здесь мы шуток не понимаем», – гласит следующий твит.

«Бавария» – опять чемпион Германии. Взяли Бундеслигу 9-й раз подряд, Флик уходит в сборную с 7 трофеями за 13 месяцев