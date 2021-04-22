«Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и поднялась из зоны вылета за тур до конца сезона

В 29-м туре РПЛ чемпион страны «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Уфой» (0:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Нападающий петербургской команды Артем Дзюба сегодняшнюю игру пропустил.
Набрав одно очко, «Уфа» поднялась из зоны вылета и идет 14-й в турнирной таблице с 22 баллами.
На 15-ю позицю опустился «Ротор» (21 очко), уступивший накануне «Сочи» (1:2), последнее место занимает уже вылетевший «Тамбов» (13 очков).
- Дата проведения
- 8 мая, 14.00, «Нефтяник»
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Уфа –
Беленов, Плиев, Йокич, Никитин, Мрзляк (Урунов, 57), Камилов (Голубев, 78), Милетич, Иванов, Бауэр (Морозов, 78), Андрич, Жамалетдинов (Сысуев, 57).
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Зенит –
Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Караваев, Барриос (Шамкин, 83), Оздоев (Жирков, 71), Ерохин (Хотулев, 83), Сутормин, Малком (Крапухин, 86), Азмун (Кравцов, 70).