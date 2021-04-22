«Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и поднялась из зоны вылета за тур до конца сезона

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В 29-м туре РПЛ чемпион страны «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нападающий петербургской команды Артем Дзюба сегодняшнюю игру пропустил.

Набрав одно очко, «Уфа» поднялась из зоны вылета и идет 14-й в турнирной таблице с 22 баллами.

На 15-ю позицю опустился «Ротор» (21 очко), уступивший накануне «Сочи» (1:2), последнее место занимает уже вылетевший «Тамбов» (13 очков).

Уфа – Зенит 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
8 мая, 14.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
УфаБеленов, Плиев, Йокич, Никитин, Мрзляк (Урунов, 57), Камилов (Голубев, 78), Милетич, Иванов, Бауэр (Морозов, 78), Андрич, Жамалетдинов (Сысуев, 57).
ЗенитКержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Караваев, Барриос (Шамкин, 83), Оздоев (Жирков, 71), Ерохин (Хотулев, 83), Сутормин, Малком (Крапухин, 86), Азмун (Кравцов, 70).
Предупреждения:
Плиев (80), Барриос (81), Хотулев (84), Беленов (90).

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