«Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и поднялась из зоны вылета за тур до конца сезона

В 29-м туре РПЛ чемпион страны «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нападающий петербургской команды Артем Дзюба сегодняшнюю игру пропустил.

Набрав одно очко, «Уфа» поднялась из зоны вылета и идет 14-й в турнирной таблице с 22 баллами.

На 15-ю позицю опустился «Ротор» (21 очко), уступивший накануне «Сочи» (1:2), последнее место занимает уже вылетевший «Тамбов» (13 очков).

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