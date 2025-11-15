Ротен о Шерки против Украины: «Ты не уважаешь сборную Франции, в отличие от «Сити» или «Лиона»? Я сомневаюсь в его настрое – он замедлял игру, терял мяч. Когда Райан ушел, забили три»

Жером Ротен: сомневаюсь в настрое Шерки на матчах сборной Франции.

Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен раскритиковал игру Райана Шерки в матче с Украиной (4:0).

«Когда играешь в роли плеймейкера, все мячи проходят через тебя, и именно ты держишь в руках ключ к ускорению игры, к тому, чтобы изменить ход матча, и именно поэтому он оказался на этой позиции. Все футболисты, которые играют с ним, единогласно говорят, что он очень талантлив.

Возможно, его слишком перехваливают. Его бывшие тренеры единодушны в этом. Я слышал, как Лоран Блан говорил: «Он великолепен, я предпочитаю выпускать его на поле, даже если он не всегда слушает и действует по своему усмотрению, не следуя указаниям. У нас больше шансов выиграть матчи, когда он на поле, чем когда его нет».

Мы слышали, как Гвардиола был полностью покорен приходом Шерки и его талантом, в этом нет никаких сомнений. Я смотрел все матчи «Манчестер Сити » с тех пор, как пришел Шерки, независимо от того, выходил ли он на замену или в стартовом составе. Его взаимодействие с «Сити» и Гвардиолой работает идеально.

Но мне было достаточно первого тайма, 45 минут. Ты играешь в футболке сборной Франции, это домашний матч, победа в котором отправляет Францию ​​на чемпионат мира. Так что это важная игра. Это был его третий матч за сборную, у него пока нет никаких эталонных результатов или выдающихся игр, это нормально.

Он вдруг снова позволил себе все ненужные жесты, от которых отказался в прошлом году в «Лионе», а в этом – в «Сити», потому что играет футболке сборной Франции. Почему? Потому что ты недостаточно уважаешь футболку сборной Франции, в отличие от «Сити» или «Лиона»?» У меня есть сомнения в его настрое, его стараниях из-за всех его отвратительных действий. Ты упускаешь столько возможностей в начале матча, замедляешь игру всей французской команды, делаешь финт и теряешь мяч – он столько раз делал это в первом тайме. Ничего страшного, это остается незамеченным, и никто ему ничего не говорит.

Он издевается над всеми, всей командой. Он играл, чтобы развлечь публику. Если у тебя такой настрой после трех матчей, что произойдет через 40? Он уже использовал один из своих шансов. Возможно, этот шанс станет для него последним на чемпионате мира, потому что добиться места в составе сейчас нелегко. Когда я увидел, как Аклиуш вышел на замену Шерки, игра внезапно раскрылась, это было великолепно, мы забили три гола за полчаса», – сказал Ротен.