  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ротен о Шерки против Украины: «Ты не уважаешь сборную Франции, в отличие от «Сити» или «Лиона»? Я сомневаюсь в его настрое – он замедлял игру, терял мяч. Когда Райан ушел, забили три»
11

Ротен о Шерки против Украины: «Ты не уважаешь сборную Франции, в отличие от «Сити» или «Лиона»? Я сомневаюсь в его настрое – он замедлял игру, терял мяч. Когда Райан ушел, забили три»

Жером Ротен: сомневаюсь в настрое Шерки на матчах сборной Франции.

Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен раскритиковал игру Райана Шерки в матче с Украиной (4:0).

«Когда играешь в роли плеймейкера, все мячи проходят через тебя, и именно ты держишь в руках ключ к ускорению игры, к тому, чтобы изменить ход матча, и именно поэтому он оказался на этой позиции. Все футболисты, которые играют с ним, единогласно говорят, что он очень талантлив.

Возможно, его слишком перехваливают. Его бывшие тренеры единодушны в этом. Я слышал, как Лоран Блан говорил: «Он великолепен, я предпочитаю выпускать его на поле, даже если он не всегда слушает и действует по своему усмотрению, не следуя указаниям. У нас больше шансов выиграть матчи, когда он на поле, чем когда его нет».

Мы слышали, как Гвардиола был полностью покорен приходом Шерки и его талантом, в этом нет никаких сомнений. Я смотрел все матчи «Манчестер Сити» с тех пор, как пришел Шерки, независимо от того, выходил ли он на замену или в стартовом составе. Его взаимодействие с «Сити» и Гвардиолой работает идеально.

Но мне было достаточно первого тайма, 45 минут. Ты играешь в футболке сборной Франции, это домашний матч, победа в котором отправляет Францию ​​на чемпионат мира. Так что это важная игра. Это был его третий матч за сборную, у него пока нет никаких эталонных результатов или выдающихся игр, это нормально.

Он вдруг снова позволил себе все ненужные жесты, от которых отказался в прошлом году в «Лионе», а в этом – в «Сити», потому что играет футболке сборной Франции. Почему? Потому что ты недостаточно уважаешь футболку сборной Франции, в отличие от «Сити» или «Лиона»?» У меня есть сомнения в его настрое, его стараниях из-за всех его отвратительных действий. Ты упускаешь столько возможностей в начале матча, замедляешь игру всей французской команды, делаешь финт и теряешь мяч – он столько раз делал это в первом тайме. Ничего страшного, это остается незамеченным, и никто ему ничего не говорит.

Он издевается над всеми, всей командой. Он играл, чтобы развлечь публику. Если у тебя такой настрой после трех матчей, что произойдет через 40? Он уже использовал один из своих шансов. Возможно, этот шанс станет для него последним на чемпионате мира, потому что добиться места в составе сейчас нелегко. Когда я увидел, как Аклиуш вышел на замену Шерки, игра внезапно раскрылась, это было великолепно, мы забили три гола за полчаса», – сказал Ротен.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39870 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoСборная Франции по футболу
logoРайан Шерки
logoМагн Аклиуш
logoПеп Гвардиола
logoтактика
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoЛоран Блан
психология
logoМанчестер Сити
logoЖером Ротен
logoЛион
logoСборная Украины по футболу
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротен об отъезде Мбаппе из сборной: «Убежден, что некоторым игрокам надоело особое отношение к нему. Думаете, его партнеры не устали и хотят играть бессмысленный матч в Баку?»
14 ноября, 20:20
Главные новости
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Махачев взял 2-й пояс в UFC, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
9 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия без Роналду примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
48 минут назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
сегодня, 04:56
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Азербайджан – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
14 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» в гостях у «Динамо» Брест
25 минут назад
Португалия – Армения. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
35 минут назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
сегодня, 05:06
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
сегодня, 04:38
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58