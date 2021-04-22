«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0). «Реал» может выйти на 1-е место, обыграв «Севилью»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Sports.ru Футбол

В центральном матче 35-го тура Ла Лиги «Барселона» дома сыграла вничью с «Атлетико» (0:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

После 35 матчей «Атлетико» имеет на своем счету 77 очков и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 75 баллами идет второй.

«Реал», набравший 74 очка и имеющий игру в запасе, завтра в случае победы над «Севильей» может выйти на первую строчку, так как превосходит команду Диего Симеоне по результатам личных встреч.

Барселона – Атлетико 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
8 мая, 17.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Барселонатер Стеген, Альба, Мингеса (Араухо, 46), Лангле, Дест (Дембеле, 75), Бускетс (Мориба, 32), де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 75), Пике, Гризманн, Месси.
АтлетикоОблак, Эрмосо, Савич, Триппьер, Фелипе, Льоренте, Карраско, Лемар (Сауль, 13; Жоау Феликс, 67), Коке, Корреа (Кондогбиа, 73), Суарес.
Предупреждения:
Сауль (35), Фелипе (46), Мориба (58), Коке (65), Пике (82), Альба (82).

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