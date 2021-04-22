«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0). «Реал» может выйти на 1-е место, обыграв «Севилью»

В центральном матче 35-го тура Ла Лиги «Барселона» дома сыграла вничью с «Атлетико» (0:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
После 35 матчей «Атлетико» имеет на своем счету 77 очков и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 75 баллами идет второй.
«Реал», набравший 74 очка и имеющий игру в запасе, завтра в случае победы над «Севильей» может выйти на первую строчку, так как превосходит команду Диего Симеоне по результатам личных встреч.
- Дата проведения
- 8 мая, 17.15, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Альба, Мингеса (Араухо, 46), Лангле, Дест (Дембеле, 75), Бускетс (Мориба, 32), де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 75), Пике, Гризманн, Месси.
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Атлетико –
Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер, Фелипе, Льоренте, Карраско, Лемар (Сауль, 13; Жоау Феликс, 67), Коке, Корреа (Кондогбиа, 73), Суарес.