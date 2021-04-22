«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0). «Реал» может выйти на 1-е место, обыграв «Севилью»

В центральном матче 35-го тура Ла Лиги дома сыграла вничью с (0:0).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

После 35 матчей «Атлетико» имеет на своем счету 77 очков и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 75 баллами идет второй.

«Реал», набравший 74 очка и имеющий игру в запасе, завтра в случае победы над «Севильей» может выйти на первую строчку, так как превосходит команду Диего Симеоне по результатам личных встреч.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги