  Аршавин включил в идеальную сборную России себя, Мостового, Кержакова, Игнашевича, Титова, Жиркова, Денисова, Онопко, Анюкова, Акинфеева и Цымбаларя
74

Аршавин включил в идеальную сборную России себя, Мостового, Кержакова, Игнашевича, Титова, Жиркова, Денисова, Онопко, Анюкова, Акинфеева и Цымбаларя

Андрей Аршавин собрал символическую сборную России.

Андрей Аршавин назвал идеальную, по его мнению, сборную России.

Вратарь: Игорь Акинфеев.

Защитники: Александр Анюков, Юрий Жирков, Виктор Онопко и Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Игорь Денисов, Егор Титов, Александр Мостовой и Илья Цымбаларь.

Нападающие: Андрей Аршавин, Александр Кержаков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
