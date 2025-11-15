Аршавин включил в идеальную сборную России себя, Мостового, Кержакова, Игнашевича, Титова, Жиркова, Денисова, Онопко, Анюкова, Акинфеева и Цымбаларя
Андрей Аршавин собрал символическую сборную России.
Андрей Аршавин назвал идеальную, по его мнению, сборную России.
Вратарь: Игорь Акинфеев.
Защитники: Александр Анюков, Юрий Жирков, Виктор Онопко и Сергей Игнашевич.
Полузащитники: Игорь Денисов, Егор Титов, Александр Мостовой и Илья Цымбаларь.
Нападающие: Андрей Аршавин, Александр Кержаков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
