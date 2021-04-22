Заявление «Реала», «Барсы» и «Юве»: «Сожалеем, что клубы-основатели Суперлиги вчера подписали обязательства перед УЕФА. Это непоследовательно»

, и выпустили совместное заявление по поводу ситуации, сложившейся вокруг проекта .

«Клубы-основатели Суперлиги получали и продолжают получать неприемлемые угрозы, давление и оскорбления от третьих лиц, которые направлены на то, чтобы заставить нас отказаться от Суперлиги. Таким образом, клубам не дают предлагать решения футбольной системе посредством конструктивного диалога, заставляя нас отказаться от своих прав и обязанностей.

12 клубов создали Суперлигу:

а) чтобы предоставить решение для нынешней нестабильной ситуации в футбольной индустрии. 12 клубов-основателей испытывали схожие опасения, как и другие европейские клубы. Учитывая социально-экономический контекст, реформы совершенно необходимы, чтобы наш вид спорта смог выжить. Поэтому 18 апреля клубы заявили о желании создать Суперлигу и установить канал связи с УЕФА и ФИФА, чтобы работать над проектом совместно;

б) с огромным уважением к существующим футбольным структурам и экосистеме. Клубы-учредители прямо согласились с тем, что Суперлига будет проводиться только в том случае, если такое соревнование будет признано УЕФА и/или ФИФА, если оно будет совместимо с участием клубов-учредителей во внутренних турнирах. Однако, несмотря на осведомленность о вышеуказанных условиях, УЕФА и ФИФА до сих пор отказывались установить какой-либо адекватный канал связи;

в) чтобы внести финансовую стабильность во всю европейскую футбольную семью, которая сейчас находится под влиянием глубокого кризиса, который угрожает существованию многих клубов. Свидетельством этого является объявленное обязательство установить ежегодные солидарные выплаты для европейских клубов, которые в несколько раз выше тех сумм, что перечисляет клубам УЕФА. Мы брали на себя обязательство укрепить правила финансовой устойчивости путем создания четкой, прозрачной и эффективной системы контроля, проверенной экспертами.

12 клубов-основателей признали, что Суперлига была уникальной возможностью предложить фанатам по всему миру лучшее шоу из возможных и увеличить интерес к футболу по всему миру, который не следует воспринимать как должное, учитывая тенденции в новом поколении. Более того, одной из главных целей турнира было выведение женского футбола на мировой уровень. Это огромная, но на данный момент не до конца оцененная, возможность для футбола.

Мы полностью осознаем, как по-разному на инициативу по созданию Суперлиги отреагировали по всему миру и, следовательно, думаем о необходимости разобраться в причинах такой реакции. Мы готовы пересмотреть предложенный подход по мере необходимости. Однако мы были бы крайне безответственны, если бы, осознавая потребности и системный кризис в футбольном секторе, который привел нас к основанию Суперлиги, мы отказались от такой миссии, чтобы обеспечить эффективные и устойчивые ответы на экзистенциальные вопросы, которые угрожают футбольной индустрии.

Мы с сожалением отмечаем, что наши друзья и партнеры-основатели проекта Суперлиги оказались в таком противоречивом положении, подписав вчера ряд обязательств перед УЕФА. Они действуют непоследовательно. Однако, учитывая, что материальные проблемы, которые привели к тому, что 12 клубов-основателей объявили о создании Суперлиги несколько недель назад, не исчезли, мы вновь заявляем, что, чтобы почтить нашу историю, выполнить наши обязательства перед заинтересованными сторонами и болельщиками, на благо футбола и для его финансовой устойчивости, мы обязаны действовать ответственно и настойчиво добиваться адекватных решений, несмотря на неприемлемое и продолжающееся давление и угрозы, поступающие от УЕФА.

Мы вновь заявляем ФИФА, УЕФА и всем заинтересованным сторонам, как мы уже неоднократно делали после объявления Суперлиги, о нашей приверженности и твердом намерении обсуждать, с уважением и без невыносимого давления, в соответствии с верховенством закона, наиболее подходящие решения для обеспечения устойчивости всей футбольной семьи», – сказано в заявлении клубов.

Наказание для 9 клубов Суперлиги: общее пожертвование в 15 млн и отказ от 5% евродоходов. С «Реалом», «Юве» и «Барсой» УЕФА обещает разобраться серьезнее