Экс-чемпион мира в двух дивизионах во время боя против чемпиона WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауля Альвареса сломал орбитальную кость.

Тренер британца отказался выпускать его на девятый раунд.

According to Eddie Hearn, Billy Joe Saunders busted his eye socket and his trainer refused to let him go back out. pic.twitter.com/72eH1e4tCC