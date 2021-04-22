«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» для клубов из топ-5 лиг, став чемпионом 9-й год подряд

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Сегодня «Бавария» в 9-й раз подряд стала чемпионом Германии.

Мюнхенский клуб повторил рекорд «Ювентуса» для клубов из топ-5 лиг Европы по числу титулов подряд.

Во Франции самая длинная серия у «Лиона» – 7 побед в чемпионате подряд. В Испании рекорд принадлежит «Реалу» – 5 титулов кряду.

В высшем английском дивизионе 4 команды смогли выиграть титул три раза подряд – «Манчестер Юнайтед» (дважды), «Ливерпуль», «Арсенал» и «Хаддерсфилд». В рамках АПЛ, существующей с 1992 года, 3 раза подряд побеждал только «МЮ».

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