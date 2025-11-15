  • Спортс
  Умтити про 6:1 с «ПСЖ» в 2017-м: «Все в «Барсе» знали, что ремонтада возможна, и были спокойны. Энрике залез к нам в головы. Тренер говорил: «Они забили нам 4, а мы способны забить 6»
Самюэль Умтити: «Барселона» не волновалась перед второй игрой с «ПСЖ» в 2017-м.

Самюэль Умтити рассказал, как «Барселона» готовилась к ответной игре с «ПСЖ» в Лиге чемпионов в 2017 году.

Первый матч 1/8 финала парижане выиграли со счетом 4:0. Во втором каталонцы одержали более крупную победу – 6:1.

«Перед ответным матчем Луис Энрике сказал нам, что мы изменим тактику и будем играть с тремя защитниками. У нас было два матча на отработку схемы, и он нам сказал: «В обороне будем играть один на один, мне плевать».

Он сильно повлиял на то, как я смотрю на футбол. Он по-настоящему сосредоточен на деталях. Я нечасто встречал такие занятия по тактике, как у него. Ко второй игре у него все было готово. Он сказал нам: «Они забили нам четыре, а мы способны забить им шесть, не беспокойтесь». Он залез к нам в головы, он был великолепен. Все в «Барселоне» знали, что ремонтада возможна.

В день матча все были спокойны. Иньеста спокойно сказал нам: «Ребята, мы знаем, что делать». Я подумал: «Мы пропустили четыре в первом матче, а вы такие спокойные!» Вот что такое высший уровень футбола», – отметил экс-защитник каталонцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
