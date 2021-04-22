«Оренбург» подал апелляцию по лицензии для РПЛ: «В июне начнем реконструкцию стадиона, в июле 2022-го завершим»

подал апелляцию на решение не давать лицензию для выступления в РПЛ, сообщил президент клуба Василий Еремякин.

«Насколько я знаю, у нас два замечания, мы сегодня занимались этим вопросом. У нас был вопрос в финансировании, мы заключили с нашим спонсором договор о намерении на весь сезон, полностью согласовали все вопросы, связанные с финансированием.

И одновременно подготовили апелляцию на решение в части, касающейся стадиона. Сегодня примерно в 16:00 нашего времени эти документы были направлены, поэтому будем ждать очередного вердикта, но по-прежнему остаемся на позициях, что спортивный принцип должен стоять во главе угла.

Мы вполне отвечаем потребностям болельщиков нашего региона, но есть регламент, мы его будем исполнять. С собственником стадиона и клуба будем все делать для того, чтобы примерно в июне этого года начать реконструкцию, у нас четыре угла стадиона не заполнены, и завершить ее полностью к началу следующего сезона, в июле следующего года.

Что касается выхода в РПЛ, это была цель, которая была сформулирована перед командой на первом организационном собрании перед началом сезона. Было сказано: «Ни на что не обращаем внимания, мы должны вернуться».

Мы вернулись, команда самобытная и интересная, мы за это время провели, на наш взгляд, интересную трансферную политику: много появилось молодых игроков, которые подают надежды. Я думаю, что они еще покажут себя», – сказал Еремякин.

«Оренбург» не получил лицензию для выступления в РПЛ, так как стадион команды не соответствует инфраструктурным требованиям лиги.

Клубы РПЛ проголосовали против вхождения «Оренбурга» в лигу в виде исключения.

Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клуб может исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.