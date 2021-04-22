«Манчестер Сити» – «Челси» – 1:0. Стерлинг открыл счет. Онлайн-трансляция

В 35-м туре Премьер-лиги проходит матч между финалистами Лиги чемпионов текущего сезона – «Манчестер Сити» и «Челси».
В случае победа команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом Англии.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 8 мая, 19.30, «Этихад Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 44 Стерлинг.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Менди, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Ферран Торрес, Родри, Стерлинг, Лапорт, Габриэл Жезус, Агуэро.
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Челси –
Менди, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен (Зума, 45), Джеймс, Зиеш, Канте, Пулишич, Гилмор, Аспиликуэта, Вернер.
- Предупреждение:
- Стерлинг (12).