«Манчестер Сити» – «Челси» – 1:0. Стерлинг открыл счет. Онлайн-трансляция

В 35-м туре Премьер-лиги проходит матч между финалистами Лиги чемпионов текущего сезона – «Манчестер Сити» и «Челси».

В случае победа команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом Англии.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ