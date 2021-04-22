«Манчестер Сити» – «Челси» – 1:0. Стерлинг открыл счет. Онлайн-трансляция

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

В 35-м туре Премьер-лиги проходит матч между финалистами Лиги чемпионов текущего сезона – «Манчестер Сити» и «Челси».

В случае победа команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом Англии.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манчестер Сити – Челси 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
8 мая, 19.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 44 Стерлинг.
Манчестер СитиЭдерсон, Менди, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Ферран Торрес, Родри, Стерлинг, Лапорт, Габриэл Жезус, Агуэро.
ЧелсиМенди, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен (Зума, 45), Джеймс, Зиеш, Канте, Пулишич, Гилмор, Аспиликуэта, Вернер.
Предупреждение:
Стерлинг (12).

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