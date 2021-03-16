«Реал» – «Ливерпуль» и «Бавария» – «ПСЖ» в ЛЧ, Хабиб закончил карьеру, «Химки» – гении, дебютный финал Карацева, Олич в ЦСКА, а Гончаренко – в «Краснодаре» и другие новости

1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов подарила нам жаркие пары: друг с другом сыграют финалисты прошлого сезона «Бавария» и «ПСЖ», «Реал» встретится с «Ливерпулем». Клопп считает, что его команде мог выпасть соперник и похуже, в «Мадриде» отметили, что травмы не сделали мерсисайдцев слабее. «Ман Сити» сойдется с «Боруссией», Пеп уже предвкушает встречу с Холандом.

2. Известны и четвертьфинальные пары Лиги Европы: «МЮ» выпала «Гранада», «Аякс» сыграет с «Ромой».

3. Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Дэйна Уайт поблагодарил российского бойца и пожелал ему успехов, прощальные слова (без подколов, конечно, не обошлось) написали даже Конор и Тони Фергюсон. За титул Хабиба 15 мая подерутся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.

4. Затянувшийся 23-й тур завершился двумя матчами в Казани и Сочи. Набравшие сумасшедшую форму «Химки» идут по графику Хабиба: 0 поражений в 10 последних матчах, 32 очка при Черевченко в 15 турах – это больше, чем у «Зенита». Победить «Рубин» в гостях помог Мирзов, который сначала забил с пенальти сам, а затем ассистировал Могилевцу. Подмосковный клуб обошел в таблице тонущий «Краснодар» и уже мечтает о еврокубках.

«Сочи» легко разобрался с «Тамбовом» (5:0) и имеет равное количество очков с ЦСКА и «Локомотивом». Антон Заболотный установил личный бомбардирский рекорд.

5. Аслан Карацев впервые в карьере вышел в финал ATP, обыграв в напряженном матче Андрея Рублева. Это его вторая победа над соперником из топ-10.

6. Отставка Виктора Гончаренко из ЦСКА, похоже, дело времени. Армейцы рассматривают несколько кандидатур, включая Василия Березуцкого, но наиболее вероятным вариантом называют приглашение на пост главного тренера Ивицы Олича. Хорват может получить назначение уже в ближайшее время и позвать в свой штаб Элвера Рахимича. А Гончаренко попробует заманить в «Краснодар» Сергей Галицкий.

7. В Кубке Гагарина ЦСКА сравнял счет в серии с «Локомотивом», одержав победу во втором матче. «Ак Барс» вновь был сильнее «Салавата», уфимцы вдобавок потеряли Жаркова.

8. Женская сборная России по биатлону лишилась максимальной квоты на Кубке мира, теперь в гонке смогут бежать пять биатлонисток вместо шести. По итогам последней гонки сезона наша команда выпала из топ-5 в зачете. Разбираемся, как мы к такому пришли.

Итальянец Хофер выиграл мужской спринт, лучший результат россиян – 11-е место Гараничева.

9. Александр Кокорин отметил свое 30-летие, но вряд ли настроение было праздничным (не помогут, скорее всего, даже добрые пожелания «Спартака») – форвард усугубил травму и может пропустить еще три матча.

10. Зобнин из-за травмы пропустит мартовские матчи сборной России. Головин не сыграет в Сочи со Словенией из-за ограничений ЕС, под вопросом и участие Миранчука. В национальную команду вызваны Лунев и молодой Мухин из «Локо» (он сам в шоке).

11. НХЛ. Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс» (2:1), у него уже 720 голов в карьере, до идущего 5-м в исторической гонке снайперов Дионна – 11 голов. Все результаты дня – здесь.

12. В стартовом матче 30-го тура Лиги 1 «Монако» разгромил «Сент-Этьен» (4:0). У Головина ассист, по этому показателю он делит лидерство в команде.

13. L’Equipe представила рейтинг зарплат топ-5 лиг Европы. В Испании больше всех, естественно, получает Месси, в Англии – Бэйл, в Италии – Роналду, а во Франции вообще в первой десятке только игроки «ПСЖ».

14. «МЮ» подписал контракт на 235 млн фунтов с TeamViewer – своим новым титульным спонсором.

15. НБА. 38 очков Гордона помогли «Орландо» победить «Бруклин» и другие результаты.

16. Хацкевич уволен с поста главного тренера «Ротора». Похоже, эта новость стала для него настоящим сюрпризом.

17. В Евролиге «Химки» проиграли «Валенсии».

18. Netflix выпустил третий сезон сериала Drive to Survive о «Формуле-1».

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Тихонов о потере квоты женской сборной России: «Спортсменок винить не надо. Когда бордель не приносит дохода – меняют не мебель»

Леонид Слуцкий: «Арбитры злят людей, нет коммуникации с ними. Все тренеры считают, что судьи с ними не в одном окопе»

Министр спорта РФ: «Наши футболисты пока не соответствуют международным стандартам»

Канделаки о правах «Матч ТВ» на РПЛ: «Если кто-то в этой стране и мог максимально монетизировать спорт, то это мы»

Татьяна Навка: «Переполняет гордость за нашего президента, который словами и действиями доказывает, что не место красит человека, а человек место»

Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб вдохновил миллиарды людей по всему миру. Величайший боец на планете»