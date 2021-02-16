Канделаки о правах «Матч ТВ» на РПЛ: «Если кто-то в этой стране и мог максимально монетизировать спорт, то это мы»

Генеральный продюсер высказалась о правах на трансляцию матчей и их монетизации.

– Всегда считалось, что самый сладкий пирог в спортивном мире российского телевидения – это чемпионат России по футболу, российская Премьер-лига. Сейчас это остается так? Второй вопрос. У вас, по-моему, остался только один год прав на российскую Премьер-лигу. Ведете ли вы какую-то работу уже сейчас, чтобы этот пирог, этот сладкий кусок остался на «Матч ТВ»? РПЛ дорожает?

– Я только что с переговоров. В этой индустрии не принято озвучивать цены. Субхолдингу «Матч ТВ» скрывать нечего. Если кто-то в этой стране и мог максимально монетизировать спорт, то это и правда мы. Если кому-то когда-то понадобятся цифры, кто-то сочтет нужным их опубличить, вы, наверное, будете гордиться.

Сейчас в чем проблема? В том, что у нас в стране нет единого окна закупки прав, и это увеличивает стоимость на права, на мой взгляд, больше, чем они могли бы стоить в нашей стране. Соответственно, увеличение стоимости прав от нас не зависит, мы заложники той ситуации в индустрии, на рынке, которая складывается.

Мы максимально пытаемся в этой ситуации быть успешными с точки зрения дальнейшей монетизации этих прав. Вы не забывайте, что перед нами стоит задача не просто эти права купить. Перед нами стоит задача эти права монетизировать.

Не могу не сказать, что было много попыток доказать, что «Матч ТВ» не умеет монетизировать права, были определенные покупки, про которые вы прекрасно знаете – я имею в виду и чемпионаты, такие, как та же Ла Лига или английская Премьер-лига.

Я думаю, вы и без меня знаете, – не то чтобы эти покупки оказались крайне удачными с точки зрения реализации тех KPI, которые стояли после этих покупок – ни с точки зрения привлечения подписчиков, ни с точки зрения самоокупаемости этих прав, – сказала Канделаки.