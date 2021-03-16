У Головина 7 ассистов за «Монако» в 14 матчах Лиги 1. Это лучший результат в клубе

«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в гостях в матче 30-го тура чемпионата Франции (4:0).

Российский полузащитник монегасков вышел в стартовом составе, отыграл 76 минут и отметился голевой передачей во втором тайме.

Это уже седьмой ассист 24-летнего хавбека в нынешнем розыгрыше Лиги 1. По этому показателю он лидирует в вместе с форвардом (по 7 передач). При этом Головин провел 14 матчей, а Фолланд – 28.

Со статистикой полузащитника сборной России можно ознакомиться здесь.