У Головина 7 ассистов за «Монако» в 14 матчах Лиги 1. Это лучший результат в клубе

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«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в гостях в матче 30-го тура чемпионата Франции (4:0).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, отыграл 76 минут и отметился голевой передачей во втором тайме.

Это уже седьмой ассист 24-летнего хавбека в нынешнем розыгрыше Лиги 1. По этому показателю он лидирует в «Монако» вместе с форвардом Кевином Фолландом (по 7 передач). При этом Головин провел 14 матчей, а Фолланд – 28.

Со статистикой полузащитника сборной России можно ознакомиться здесь.

Сент-Этьен – Монако 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
19 марта, 23.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Йоветич, 0:2 – 54 Тчуамени, 0:3 – 64 Диоп, 0:4 – 76 Диатта.
Сент-ЭтьенБаич, Дебюши, Колодзейчак, Соу, Трауко (Аби, 46), Будебуз (Юссуф, 60), Неу Нупа (Модест, 67), Буанга (Муэффек, 81), Камара, Сиссе, Хазри (Ривера, 68).
МонакоЛекомт, Бадиашиле (Матсима, 83), Дисаси, Кайо Энрике (Балло-Туре, 84), Сидибе, Фофана, Тчуамени, Диоп (Фабрегас, 66), Головин (Диатта, 76), Фолланд, Йоветич (Бен-Йеддер, 76).
Предупреждения:
Йоветич (38), Бадиашиле (44), Модест (90).

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