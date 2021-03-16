У Головина 7 ассистов за «Монако» в 14 матчах Лиги 1. Это лучший результат в клубе

«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в гостях в матче 30-го тура чемпионата Франции (4:0).
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, отыграл 76 минут и отметился голевой передачей во втором тайме.
Это уже седьмой ассист 24-летнего хавбека в нынешнем розыгрыше Лиги 1. По этому показателю он лидирует в «Монако» вместе с форвардом Кевином Фолландом (по 7 передач). При этом Головин провел 14 матчей, а Фолланд – 28.
Со статистикой полузащитника сборной России можно ознакомиться здесь.
- Дата проведения
- 19 марта, 23.00, «Жоффруа-Гишар»
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Сент-Этьен –
Баич, Дебюши, Колодзейчак, Соу, Трауко (Аби, 46), Будебуз (Юссуф, 60), Неу Нупа (Модест, 67), Буанга (Муэффек, 81), Камара, Сиссе, Хазри (Ривера, 68).
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Монако –
Лекомт, Бадиашиле (Матсима, 83), Дисаси, Кайо Энрике (Балло-Туре, 84), Сидибе, Фофана, Тчуамени, Диоп (Фабрегас, 66), Головин (Диатта, 76), Фолланд, Йоветич (Бен-Йеддер, 76).