Головин не сыграет со Словенией в Сочи. Игрокам Лиги 1 не разрешили покидать ЕС на время матчей сборных

Полузащитник не сыграет со Словенией за сборную России в Сочи в рамках отбора на ЧМ-2022.

Монегаски объявили, что хавбек не сможет отправиться в Россию, так как для этого потребовалось бы особое разрешение.

Причина в том, что клубы французской лиги запретили игрокам покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных, чтобы им не пришлось уходить на карантин по возвращении. Клуб отдельно отметил, что препятствий для участия Головина в выездных матчах с Мальтой и Словакией нет.

Россия сыграет с Мальтой 24 марта, 27 марта – со Словенией, 30 марта – со Словакией.