Головин не сыграет со Словенией в Сочи. Игрокам Лиги 1 не разрешили покидать ЕС на время матчей сборных

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу сборная Словакии по футболу сборная Словении по футболу сборная Мальты по футболу квалификация ЧМ-2022 Александр Головин коронавирус Футбол

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет со Словенией за сборную России в Сочи в рамках отбора на ЧМ-2022.

Монегаски объявили, что хавбек не сможет отправиться в Россию, так как для этого потребовалось бы особое разрешение.

Причина в том, что клубы французской лиги запретили игрокам покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных, чтобы им не пришлось уходить на карантин по возвращении. Клуб отдельно отметил, что препятствий для участия Головина в выездных матчах с Мальтой и Словакией нет.

Россия сыграет с Мальтой 24 марта, 27 марта – со Словенией, 30 марта – со Словакией.

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