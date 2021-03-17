Овечкин сделал дубль, забив в 5-м матче подряд. У него 25 очков в 26 играх

Капитан забросил две шайбы в матче чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:1) и был признан второй звездой (первой стал вратарь «Кэпс» Витек Ванечек с 32 сэйвами).

Россиянин продлил голевую серию до 5 игр. Всего в 26 матчах сезона он набрал 25 (14+11) очков.

За карьеру в лиге на счету Овечкина 720 шайб, он занимает 6-е место в списке снайперов.

До идущего на 5-й позиции Марселя Дионна (731) – 11 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Сегодня Овечкин (19:34, 2:00 – в большинстве, полезность «+2») нанес 2 броска в створ ворот и применил 4 силовых приема.