Олич – главный кандидат на замену Гончаренко, рассматриваются Василий Березуцкий и Шпилевский из «Кайрата» (Нобель Арустамян)

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Журналист Нобель Арустамян рассказал о кандидатах на замену тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко.

«Вопрос тренера ЦСКА – самая актуальная тема российского футбола. Сейчас снова распутье: покинет Гончаренко ЦСКА сейчас или летом? А возможно, нового тренера найдут в течение весны, а объявят по окончании сезона? Или Виктор Михайлович доработает сезон, героически пробьется в ЛЧ и останется? Решение примет совет директоров. Возможно, уже в ближайшие дни.

Прежде всего, уже не раз всплывало имя Ивицы Олича. Легенда ЦСКА сейчас работает помощником Златко Далича в сборной Хорватии, но планирует строить большую тренерскую карьеру. В последние недели и даже дни говорят, что руководство ЦСКА внимательно изучает кандидатуру Олича. Он пока главный кандидат.

Всегда рассматривается и вариант с Василием Березуцким. Он вернулся в ЦСКА год назад и сейчас помогает Гончаренко. Правда, пока у Василия нет опыта – вопрос еще, хочет ли он сам этой должности.

Еще одна фигура, в которую я, правда, совсем не верю – еще один белорус Алексей Шпилевский. Сейчас он возглавляет «Кайрат», а до этого долго работал в системе «РБ Лейпциг».

И точно не верю в топового иностранного тренера, чьи имена тоже иногда всплывают. Это противоречит стилю ЦСКА. Предлагать боссам армейцев могут разные фамилии. Но большой или уже поработавший в топ-5 коуч без опыта в России – такое я плохо представляю применительно к ЦСКА», – написал Арустамян в телеграм-канале.

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