Женская сборная России потеряла максимальную квоту на Кубке мира. В сезоне-2021/22 в гонке смогут бежать пять биатлонисток вместо шести

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Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту на Кубке мира по итогам сезона-2020/21.

В этом сезоне сборная России могла заявлять на гонку 6 спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.

По правилам Кубка мира места с 1 по 5 в Кубке наций позволяют заявить 6 спортсменов на гонку. Команды, занявшие в предыдущем сезоне места с 6 по 10, выставляют по 5 спортсменов на старт. В зачет идут спринты, индивидуальные гонки и эстафеты.

Сегодня на этапе Кубка мира в Эстерсунде прошла последняя гонка сезона, результаты которой идут в зачет Кубка наций. По ее итогам россиянки упустили пятую строчку в зачете – их опередили белорусские биатлонистки.

Женская сборная России в прошлом сезоне также выступала в усеченном составе, таким образом, максимальную квоту россиянки смогли вернуть только на один сезон. Белоруски год назад были 12-ми и в этом сезоне заявляли по 4 спортсменки на гонку.

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