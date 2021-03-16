Роналду зарабатывает больше всех игроков Серии А – 4,53 млн евро в месяц. Конте – лидер среди тренеров (L’Equipe)

L’Equipe составила рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров клубов Серии А.

Больше всех среди футболистов чемпионата Италии зарабатывает форвард «Ювентуса» – 4,53 млн евро в месяц (сумма указана до уплаты налогов).

На втором месте идет нападающий «Ромы» Эдин Джеко (1,07 млн), на третьем – защитник Маттейс де Лигт (1,02 млн). Четвертое место поделили игроки и (0,95 млн).

Единственным тренером Серии А, зарабатывающим больше 1 млн евро в месяц, стал Антонио Конте, возглавляющий «Интер» – 1,38 млн евро. На втором месте Паулу Фонсека из «Ромы» (0,38 млн), на третьем – Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» (0,36 млн).