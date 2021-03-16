Роналду зарабатывает больше всех игроков Серии А – 4,53 млн евро в месяц. Конте – лидер среди тренеров (L’Equipe)

Теги Интер Рома Аталанта Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Антонио Конте Джан Пьеро Гасперини Эдин Джеко Кристиан Эриксен Ромелу Лукаку Паулу Фонсека Маттейс де Лигт деньги Футбол

L’Equipe составила рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров клубов Серии А.

Больше всех среди футболистов чемпионата Италии зарабатывает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – 4,53 млн евро в месяц (сумма указана до уплаты налогов).

На втором месте идет нападающий «Ромы» Эдин Джеко (1,07 млн), на третьем – защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт (1,02 млн). Четвертое место поделили игроки «Интера» Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен (0,95 млн).

Единственным тренером Серии А, зарабатывающим больше 1 млн евро в месяц, стал Антонио Конте, возглавляющий «Интер» – 1,38 млн евро. На втором месте Паулу Фонсека из «Ромы» (0,38 млн), на третьем – Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» (0,36 млн).

Конкурс: выберите лучшую фотографию среди болельщиков сборной России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья