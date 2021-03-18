27-летний Карацев впервые вышел в финал ATP. В матче с Рублевым он второй раз обыграл соперника из топ-10

обыграл в российском полуфинале турнира в Дубае – 6:2, 4:6, 6:4.

27-летний уроженец Владикавказа впервые в карьере вышел в финал на уровне . В Дубае он получил wild card и стал первым финалистом, таким образом попавшим в сетку, с 1997-го, когда Томас Мустер выиграл титул.

В матче с Рублевым Карацев одержал вторую в карьере победу над игроком топ-10. Теперь его баланс против соперников такого уровня составляет 2:2.

Карацев прервал серию Рублева, выигравшего 23 матча подряд на уровне ATP 500. Таким образом, Роджер Федерер останется рекордсменом – у него 28 побед подряд на таких турнирах.

За титул Карацев сыграет с 81-й ракеткой мира Ллойдом Харрисом, который станет его самым низкорейтинговым соперником на этой неделе.

В случае победы россиянин дебютирует в топ-30. В случае поражения станет 33-м, все равно обновив личный рейтинговый рекорд. Год назад россиянин не входил в топ-250.

Аслан Карацев играет как кошка и Федерер. Он 10 лет шел к топ-100

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