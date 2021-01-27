Евролига. «Химки» – «Валенсия», «Милан» сыграет с «Барселоной» и другие матчи

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В пятницу, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» дома играют с испанской «Валенсией».

Итальянский «Милан» примет испанскую «Барселону».

Евролига

Регулярный чемпионат

Химки Россия  –  Валенсия Баскет Испания 34:40 (2 четверть)
Дата проведения
19 марта, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Карасев (8), Мики (6), Зайцев (5), Моня (3), Вяльцев (0) – старт; Макколлум (5), Понкрашов (3), Валиев (1), Воронов (0).
Валенсия Баскет
Уильямс (11), Препелич (6), Калинич (4), Лабери (4), ван Россом (0) – старт; Састре (4), Сан-Эметерио (3), Прадилья (3), Тоби (2), Вивес (0).

Панатинаикос OPAP Греция  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
19 марта, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
19 марта, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Барселона Испания
Дата проведения
19 марта, 22.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 21-8, Анадолу Эфес Турция – 19-10, Милан Италия – 19-10, ЦСКА Россия – 19-10, Бавария Германия – 18-11, Фенербахче Турция – 18-12, Реал Испания – 17-13, Зенит Россия – 16-13, Баскония Испания – 16-14, Валенсия Испания – 15-14, Жальгирис Литва – 15-15, Олимпиакос Греция – 14-16, Виллербан Франция – 12-17, Маккаби Плейтика Израиль – 11-17, Альба Германия – 11-19, Панатинаикос Греция – 10-17, Црвена Звезда Сербия – 8-21, Химки Россия – 3-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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