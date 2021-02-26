Министр спорта РФ: «Наши футболисты пока не соответствуют международным стандартам»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о результатах российских клубов в еврокубках.

– Почему наши футбольные клубы второй год подряд проваливаются в еврокубках? Что происходит?

– Нельзя сказать о каком-то одном факторе. Если речь о клубах профессиональных, то профессиональная модель предполагает получение какого-то продукта. Вот наши футболисты, наверное, пока не соответствуют международным стандартам.

– Почему?

Здесь, в Российской Федерации, должна быть конкурентная среда, большой соревновательный опыт, а через него – система отбора. Ну и, конечно, тренеры должны профессионально работать, – сказал Матыцин.

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