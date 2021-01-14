Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб вдохновил миллиарды людей по всему миру. Величайший боец на планете»

, менеджер бывшего чемпион UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал завершение карьеры своего подопечного.

«Поздравления моему брату Хабибу с потрясающей карьерой. Ты вдохновил миллиарды людей по всему миру, многим ты изменил жизнь.

Я хочу поблагодарить крестного отца ММА и старшего брата Дэйну Уайта – без тебя все это было бы невозможно.

Это лучшее, что я видел во взаимоотношениях между и Дэйной. Никогда не видел таких отношений между бойцом и промоутером.

Они никогда не ссорились, никогда не жаловались друг на друга. Ничего кроме высококлассных отношений между ними.

Мне немного грустно, что мой брат уходит из спорта, но орел всегда будет парить в небе. Величайший боец на планете. Твое наследие продолжается.

Последнее, но не менее важное: я хочу поблагодарить матчмейкеров UFC Джо Сильву и Шона Шелби за то, что поверили в него», – рассказал Абдель-Азиз.

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