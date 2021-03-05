Бэйл – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ с 2,5 млн евро в месяц, Гвардиола – лидер среди тренеров (L’Equipe)

L’Equipe составила рейтинг самых высокооплачиваемым игроков и тренеров клубов .

Больше всех среди игроков чемпионата Англии получает хавбек «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды из «Реала», – 2,5 млн евро в месяц (сумма указана до уплаты налогов). Большую часть зарплаты Бэйлу выплачивает мадридский клуб.

Далее идут вратарь Давид Де Хеа (1,85 млн евро), полузащитник Кевин де Брюйне (1,58 млн евро), вингер «Сити» Рахим Стерлинг (1,48 млн евро) и хавбек «МЮ» Поль Погба (1,43 млн евро).

Самый высокооплачиваемый тренер лиги – Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити» (1,89 млн евро). Второе место поделили тренер Жозе Моуринью и Юрген Клопп из (1,42 млн евро).