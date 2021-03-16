Директор «Реала» об 1/4 ЛЧ: «Ливерпуль» – опасная команда, хоть и с потерями. Сыграют два исторических клуба»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эмилио Бутрагеньо Футбол

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о предстоящих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Сыграют два исторических, фундаментальных клуба для турнира. Это будут две захватывающие игры против опасной команды, хоть у нее и есть потери. «Ливерпуль» играет очень активно, их атака опасна.

Но мы знаем, на что способен «Реал». У нас огромные ожидания, мы надеемся, что к первой игре все восстановятся после травм. Мы сыграем с командой, которая выиграла турнир два года назад. Мы верим в наших игроков и сделаем все возможное», – сказал Бутрагеньо.

Победитель пары сыграет либо с «Порту», либо с «Челси».

Конкурс: выберите лучшую фотографию среди болельщиков сборной России

Опрос

Мы узнали четвертьфинальные пары ЛЧ. Какая самая интересная?
14331 голос
«Ман Сити» – «Боруссия»
7%
Лига чемпионов УЕФА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
«Порту» – «Челси»
4%
Лига чемпионов УЕФА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
«Бавария» – «ПСЖ»
57%
Лига чемпионов УЕФА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
«Реал» – «Ливерпуль»
32%
Лига чемпионов УЕФА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья