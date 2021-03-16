Директор «Реала» об 1/4 ЛЧ: «Ливерпуль» – опасная команда, хоть и с потерями. Сыграют два исторических клуба»

Директор «Реала» поделился мнением о предстоящих матчах 1/4 финала чемпионов с .

«Сыграют два исторических, фундаментальных клуба для турнира. Это будут две захватывающие игры против опасной команды, хоть у нее и есть потери. «Ливерпуль» играет очень активно, их атака опасна.

Но мы знаем, на что способен . У нас огромные ожидания, мы надеемся, что к первой игре все восстановятся после травм. Мы сыграем с командой, которая выиграла турнир два года назад. Мы верим в наших игроков и сделаем все возможное», – сказал Бутрагеньо.

Победитель пары сыграет либо с «Порту», либо с «Челси».