Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара» в случае ухода из ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ивица Олич Виктор Гончаренко Краснодар Сергей Галицкий Мурад Мусаев Чемпионат.com Футбол

Виктор Гончаренко является главным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара» со следующего сезона РПЛ, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, не связанных между собой.

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высоко оценивает работу Гончаренко, утверждает один из собеседников. «Если Гончаренко покинет ЦСКА, которого может заменить Олич, он станет первым выбором для Галицкого», – сказал другой источник. 

Напомним, сейчас «Краснодар» тренирует Мурад Мусаев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в ближайшие дни намерен назначить главным тренером команды Ивицу Олича.

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