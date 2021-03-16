Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара» в случае ухода из ЦСКА

является главным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара» со следующего сезона , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, не связанных между собой.

Владелец высоко оценивает работу Гончаренко, утверждает один из собеседников. «Если Гончаренко покинет ЦСКА, которого может заменить Олич, он станет первым выбором для Галицкого», – сказал другой источник.

Напомним, сейчас «Краснодар» тренирует Мурад Мусаев.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни намерен назначить главным тренером команды Ивицу Олича.