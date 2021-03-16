Зобнин из-за травмы пропустит мартовские матчи сборной России

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не поедет в сборную России из-за мышечного повреждения, полученного в игре 23-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1).

«Роман прошел медобследование в связи с травмой, полученной в матче РПЛ. Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более 10 дней.

В связи с этим принято решение не вызывать футболиста в расположение сборной в Сочи», – говорится в сообщении национальной команды.

Россия сыграет в гостях с Мальтой 24 марта, 27 марта – дома со Словенией, 30 марта – на выезде со Словакией.

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