Головин считает, что Кисляк и Батраков могли бы заиграть в Лиге 1: «Они очень умные на поле. Единственная проблема – оба не кажутся скоростными и физически выносливыми»
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, кто из российских футболистов способен заиграть в Лиге 1.
Леонид Слуцкий: Вот ты сейчас в сборной видишь игроков, которые могут быть конкурентоспособны в чемпионате Франции?
Александр Головин: Я думаю, что из последних точно это Кисляк, Батраков.
Владислав Радимов: Я по-другому поставлю вопрос. Те же Кисляк и Батраков. Много им потребуется времени на адаптацию к французскому чемпионату?
Головин: Блин, не знаю… По мне, они очень умные на поле. Особенно Кисляк. Он чуть ниже меня играет, и мне очень бросилось в глаза то, что он всегда вперед хочет играть. У него нет идеи сыграть назад. Он всегда посмотрит максимально все варианты вперед. И если вообще без шансов, он назад отдаст или поперек хотя бы.
Но единственная проблема, в чем может не получиться у них, они оба не кажутся очень скоростными. И физически выносливыми как будто бы. Ну, опять же, они, может, молодые еще. И как раз в единоборствах, скорости, какой-то резкости – в этом может быть какая-то проблема.
Можно ли в этом прибавить? Потому что ты можешь стать более резким. Я бы выделил, что они оба, наверное, не быстрые. Нет именно взрывной скорости и какой-то высокой скорости.
Сложно будет компенсировать другим. Сейчас во всех командах тебе нужно обороняться. А если ты не успеваешь за людьми, то тебе просто скажут, что ты не будешь играть. Тебя будут постоянно оббегать.