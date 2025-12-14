  • Спортс
  Головин считает, что Кисляк и Батраков могли бы заиграть в Лиге 1: «Они очень умные на поле. Единственная проблема – оба не кажутся скоростными и физически выносливыми»
170

Головин считает, что Кисляк и Батраков могли бы заиграть в Лиге 1: «Они очень умные на поле. Единственная проблема – оба не кажутся скоростными и физически выносливыми»

Александр Головин: Кисляк и Батраков могли бы играть в Лиге 1.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, кто из российских футболистов способен заиграть в Лиге 1.

Леонид СлуцкийВот ты сейчас в сборной видишь игроков, которые могут быть конкурентоспособны в чемпионате Франции?

Александр Головин: Я думаю, что из последних точно это Кисляк, Батраков.

Владислав Радимов: Я по-другому поставлю вопрос. Те же Кисляк и Батраков. Много им потребуется времени на адаптацию к французскому чемпионату?

Головин: Блин, не знаю… По мне, они очень умные на поле. Особенно Кисляк. Он чуть ниже меня играет, и мне очень бросилось в глаза то, что он всегда вперед хочет играть. У него нет идеи сыграть назад. Он всегда посмотрит максимально все варианты вперед. И если вообще без шансов, он назад отдаст или поперек хотя бы.

Но единственная проблема, в чем может не получиться у них, они оба не кажутся очень скоростными. И физически выносливыми как будто бы. Ну, опять же, они, может, молодые еще. И как раз в единоборствах, скорости, какой-то резкости – в этом может быть какая-то проблема.

Можно ли в этом прибавить? Потому что ты можешь стать более резким. Я бы выделил, что они оба, наверное, не быстрые. Нет именно взрывной скорости и какой-то высокой скорости.

Сложно будет компенсировать другим. Сейчас во всех командах тебе нужно обороняться. А если ты не успеваешь за людьми, то тебе просто скажут, что ты не будешь играть. Тебя будут постоянно оббегать.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Fonbet
