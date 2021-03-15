«Химки» победили «Рубин» в гостях (3:1) и не проигрывают в РПЛ 10 матчей подряд – 8 побед и 2 ничьих

В 23-м туре РПЛ в гостях победили «Рубин» (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Подмосковная команда продлила серию без поражений в РПЛ до 10 игр: 8 побед и 2 ничьих.

Для казанцев это поражение стало первым за шесть последних матчей в чемпионате.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ