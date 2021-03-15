«Химки» победили «Рубин» в гостях (3:1) и не проигрывают в РПЛ 10 матчей подряд – 8 побед и 2 ничьих

В 23-м туре РПЛ «Химки» в гостях победили «Рубин» (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Подмосковная команда продлила серию без поражений в РПЛ до 10 игр: 8 побед и 2 ничьих.
Для казанцев это поражение стало первым за шесть последних матчей в чемпионате.
- Дата проведения
- 19 марта, 19.00, «стадион Центральный Казань»
- Голы:
- 0:1 – 20, пенальти Мирзов, 0:2 – 28 Могилевец, 1:2 – 42 Деспотович, 1:3 – 75 Кухарчук.
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Рубин –
Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов, Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Кварацхелия, Шатов (Мусаев, 80), Костюков, Деспотович.
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Химки –
Лантратов, Дагерстоль, Данилкин, Тихий, Идову, Боженов, Могилевец (Кухарчук, 71), Мирзов (Глушенков, 90), Глушаков (Камышев, 56), Филин, Конате (Себаи, 90).
- Предупреждения:
- Деспотович (19), Зотов (45), Кварацхелия (53), Дагерстоль (65), Могилевец (65), Тихий (80), Бакаев (90).