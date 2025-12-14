  • Спортс
  Неймар надел сиренево-белую балаклаву и бело-розовый пуховик Louis Vuitton с капюшоном, гуляя по Нью-Йорку. Форварду «Сантоса» удалось остаться незамеченным в этом образе
Неймар надел сиренево-белую балаклаву и бело-розовый пуховик Louis Vuitton с капюшоном, гуляя по Нью-Йорку. Форварду «Сантоса» удалось остаться незамеченным в этом образе

Неймар надел балаклаву, чтобы спокойно гулять по Нью-Йорку.

Неймар выбрал необычный образ для прогулок по улицам Нью-Йорка в эти выходные. 33-летний нападающий «Сантоса» находится в отпуске в США. Ранее он сообщал, что ему предстоит операция на колене.

Для выхода в свет футболист надел объемный бело-розовый пуховик от Louis Vuitton с капюшоном, полностью закрывающим голову, а также сиренево-белую балаклаву с прорезями лишь для глаз и рта.

Так ему удалось прогуляться по улицам города, включая Таймс-сквер, и посетить Рокфеллер-центр. Футболист находится в Америке вместе с женой Бруной Бьянкарди и еще одной парой друзей – Крисом Гедесом и его женой Бьянкой Коимброй.

Гедес выложил видео под названием «Миссия: Неймар останется незамеченным», в котором форвард выходит из машины «в маскировке», идет по улицам и фотографируется с Бруной.

– Никто не узнал этого человека… Каково это – быть обычным парнем? – спрашивает Гедес Неймара на записи.

– Наверное, я не совсем обычный, – со смехом отвечает Неймар, имея в виду свою одежду.

Затем бразилец опускает капюшон куртки и снимает балаклаву, чтобы съесть мороженое, и жалуется на жару из-за многослойной одежды. В этот момент его друг говорит, что некоторые люди, видевшие Неймара без «маскировки», узнали спортсмена, но это не вызвало особых затруднений.

Фото: instagram.com/stories/neymarjr

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
logoСантос
logoвысшая лига Бразилия
logoНеймар
logoСборная Бразилии по футболу
