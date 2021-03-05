Хабиб официально завершил карьеру: «Надеюсь, вы примете мое решение»

Чемпион UFC в легком весе официально объявил о завершении карьеры.

«Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дэйна Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя.

Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя.

Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня», – заявил Нурмагомедов.

Ранее Хабиб сообщил о завершении карьеры на UFC 254 после победы над Джастином Гейджи.

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