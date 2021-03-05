Хабиб официально завершил карьеру: «Надеюсь, вы примете мое решение»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально объявил о завершении карьеры.

«Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дэйна Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя.

Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя.

Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня», – заявил Нурмагомедов.

Ранее Хабиб сообщил о завершении карьеры на UFC 254 после победы над Джастином Гейджи.

Майкл Чендлер: «Возможно, я смогу соблазнить Хабиба выйти из отставки и сделать 30-0»

«Дэйна, отправь мне локацию». Хабиб встретился с бывшим гендиректором UFС

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья