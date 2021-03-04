Тихонов о потере квоты женской сборной России: «Спортсменок винить не надо. Когда бордель не приносит дохода – меняют не мебель»

Теги Александр Тихонов Кубок мира по биатлону сборная России жен Михаил Шашилов Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал потерю максимальной квоты женской сборной России по биатлону.

Из-за того, что в Кубке наций Россия уступила по очкам Беларуси и заняла 6-е место, в следующем сезоне на Кубке мира в личных гонках смогут выступать только пять россиянок, а не шесть. 

«Трагедия в нашем биатлоне уже давно. Сегодня все пришло к закономерному итогу. Я все это предсказывал. Так что, чему тут удивляться?

Спортсменок не надо винить в этом. Когда бордель не приносит дохода, то меняют не мебель.

Шашилов перед гонкой говорил, что надежда умирает последней. Сегодня она умерла. Никто ведь не может на что-то ответить. Люди в нашем руководстве как будто не из того мира.

Печально и плачевно все до безобразия. Этот антирекорд будет побит совсем не скоро», – сказал Тихонов. 

У России минус одна биатлонистка на Кубке мира – в потере квоты виноват тренер?

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