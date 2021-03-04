Тихонов о потере квоты женской сборной России: «Спортсменок винить не надо. Когда бордель не приносит дохода – меняют не мебель»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал потерю максимальной квоты женской сборной России по биатлону.
Из-за того, что в Кубке наций Россия уступила по очкам Беларуси и заняла 6-е место, в следующем сезоне на Кубке мира в личных гонках смогут выступать только пять россиянок, а не шесть.
«Трагедия в нашем биатлоне уже давно. Сегодня все пришло к закономерному итогу. Я все это предсказывал. Так что, чему тут удивляться?
Спортсменок не надо винить в этом. Когда бордель не приносит дохода, то меняют не мебель.
Шашилов перед гонкой говорил, что надежда умирает последней. Сегодня она умерла. Никто ведь не может на что-то ответить. Люди в нашем руководстве как будто не из того мира.
Печально и плачевно все до безобразия. Этот антирекорд будет побит совсем не скоро», – сказал Тихонов.
У России минус одна биатлонистка на Кубке мира – в потере квоты виноват тренер?