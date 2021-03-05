Конор – Хабибу: «Никогда не забывай, кто сделал тебя – прямо из моих больших ирландских яиц»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор отреагировал на заявление бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.
«Счастливого выхода на пенсию, малыш.
Никогда не забывай, кто пришел в игру и сделал тебя – прямо из моих больших ирландских яиц.
Помните, ребята, если вы так сильно ненавидите весогонку, все, что вам нужно сделать, – это подняться на дивизион выше», – сказал Макгрегор.
На UFC 229 в октябре 2018 года Хабиб победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.
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