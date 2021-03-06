«Ротор» уволил Хацкевича: «Чтобы решить задачу на сезон»

Теги премьер-лига Россия отставки Александр Хацкевич Ротор Андрей Рекечинский Футбол

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич отправлен в отставку. Об этом сообщил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности.

Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.

Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказал Рекечинский.

После 23 туров волгоградский клуб занимает в РПЛ 13-е место.

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