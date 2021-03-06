«Ротор» уволил Хацкевича: «Чтобы решить задачу на сезон»

Главный тренер Александр Хацкевич отправлен в отставку. Об этом сообщил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить от занимаемой должности.

Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.

Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказал Рекечинский.

После 23 туров волгоградский клуб занимает в 13-е место.