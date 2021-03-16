Месси с 10,5 млн евро в месяц – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги, Симеоне получает больше всех среди тренеров (L’Equipe)

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L’Equipe составила рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров клубов Ла Лиги.

Больше всех из футболистов чемпионата Испании получает форвард «Барселоны» Лионель Месси – 10,5 млн евро в месяц (сумма указана до уплаты налогов).

Второе место поделили нападающий «блауграны» Антуан Гризманн и форвард «Атлетико» Луис Суарес (2,9 млн), на 4-м месте расположился хавбек «Реала» Эден Азар (2,5 млн), на пятом – защитник «сливочных» Серхио Рамос (2 млн).

Среди тренеров Ла Лиги больше всех получает Диего Симеоне из «Атлетико» (3,6 млн евро в месяц), далее идут тренер «Реала» Зинедин Зидан (1,4 млн) и Роналд Куман, возглавляющий «Барселону» (1,2 млн).

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