Месси с 10,5 млн евро в месяц – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги, Симеоне получает больше всех среди тренеров (L’Equipe)

L’Equipe составила рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров клубов Ла Лиги.

Больше всех из футболистов чемпионата получает форвард «Барселоны» – 10,5 млн евро в месяц (сумма указана до уплаты налогов).

Второе место поделили нападающий «блауграны» Антуан Гризманн и форвард «Атлетико» (2,9 млн), на 4-м месте расположился хавбек «Реала» Эден Азар (2,5 млн), на пятом – защитник «сливочных» Серхио Рамос (2 млн).

Среди тренеров Ла Лиги больше всех получает Диего Симеоне из (3,6 млн евро в месяц), далее идут тренер Зинедин Зидан (1,4 млн) и Роналд Куман, возглавляющий «Барселону» (1,2 млн).