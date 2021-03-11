Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра подерутся за титул Хабиба на UFC 262

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Чарльз Оливейра UFC 262 Бокс/MMA/UFC

Легковесы Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра оспорят вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

Этот поединок состоится 15 мая в Лас-Вегасе в рамках главного события турнира UFC 262. Для Чендлера это всего второй бой в промоушене. 

Хабиб официально завершил карьеру: «Надеюсь, вы примите мое решение»

Дэйна Уайт: «Хабиб действительно объявил об уходе»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья