Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра подерутся за титул Хабиба на UFC 262

Легковесы Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра оспорят вакантный титул чемпиона в легком весе.

Этот поединок состоится 15 мая в Лас-Вегасе в рамках главного события турнира UFC 262. Для Чендлера это всего второй бой в промоушене.

Acknowledging Khabib’s retirement, Dana White tells @bokamotoESPN that and Michael Chandler will fight for the vacant lightweight championship at UFC 262 on May 15 🏆 pic.twitter.com/tHCZz2TQqj