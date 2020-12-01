Дмитрий Комбаров о митингах в России: «Народ может быть использован как пушечное мясо. Идет накачка людей на дестабилизацию»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за , высказался по поводу митингов в России.

– В начале года по России прокатилась волна митингов. У тебя есть мнение по этому поводу?

– В этой ситуации надо глубоко разбираться. Но я считаю, что здесь очень много провокаций, много информации из интернета – и не факт, что правдивой. Идет накачка людей на дестабилизацию.

Да, есть много обоснованно недовольных людей, это понятно. Я тоже считаю, что должна быть выше зарплата учителей, социальных работников, врачей. Но, как я понимаю, голос этого митинга – это свобода для Навального, а не возможность поднятия зарплаты.

Это сложно оценивать. Но я уверен на 90%, что настоящих причин политических игр мы не знаем. И, к сожалению, народ может быть использован как пушечное мясо.

Я смотрел видео, и многие, выходящие на эти митинги, даже не понимали, зачем они вышли, не могли четко ответить на вопрос о причине своего выхода. Эти люди говорят, что им надоел беспредел, но какой именно – даже не в силах уточнить. Не исключаю, что есть те, кто действительно выходит бороться за свои права, но конкретной формулировки у многих все же нет, – сказал Комбаров.