Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.
Жеребьевка четвертьфиналов будет полностью открытой. Посева не будет, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом.
В последующей жеребьевке полуфиналов примут участие пары, пронумерованные с 1 по 4. Жеребьевка финала определит номинальных хозяев решающего матча.
Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.
Участники 1/4 финала:
«Боруссия» Дортмунд
«ПСЖ»
«Порту»
Первые матчи 1/4 финала пройдут 6/7 апреля, ответные – 13/14 апреля.
Первые полуфиналы запланированы на 27/28 апреля, ответные – на 4/5 мая.
Финал состоится 29 мая в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка».