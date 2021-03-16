Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала чемпионов.

Жеребьевка четвертьфиналов будет полностью открытой. Посева не будет, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом.

В последующей жеребьевке полуфиналов примут участие пары, пронумерованные с 1 по 4. Жеребьевка финала определит номинальных хозяев решающего матча.

Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.

Участники 1/4 финала:

«Боруссия» Дортмунд

«Манчестер Сити»

«ПСЖ»

«Порту»

Первые матчи 1/4 финала пройдут 6/7 апреля, ответные – 13/14 апреля.

Первые полуфиналы запланированы на 27/28 апреля, ответные – на 4/5 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка».