Татьяна Навка: «Переполняет гордость за нашего президента, который словами и действиями доказывает, что не место красит человека, а человек место»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка выразила отношение к президенту РФ Владимиру Путину.

«Переполняет гордость за нашего президента, который своими словами и действиями доказывает, что не место красит человека, а человек место!

Сдержанно, корректно, конкретно, четко, в интересах России и мировой стабильности», – написал Навка.

Ранее Путин предложил президенту США Джону Байдену провести открытую дискуссию. Предложение прозвучало после того, как Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

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