Дэйна Уайт – Хабибу: «Спасибо тебе за все. Наслаждайся тем, что будет дальше»

Президент UFC Дэйна Уайт обратился к экс-чемпиону промоушена в легком весе .

«29-0. Он на 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать за тем, как ты работаешь, Хабиб.

Спасибо тебе за все и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг», – заявил Уайт.

Ранее Хабиб официально объявил о завершении карьеры.

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