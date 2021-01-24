Шубенков и запрещенный препарат, два новых защитника в «Ливерпуле», всего 9 игроков на контракте в «Тамбове» и другие новости утра

1. В ведущих лигах Европы закрылось зимнее трансферное окно. Дедлайн был тихим. «Ливерпуль» ликвидировал недостаток защитников, арендовав Кабака у «Шальке» и подписав Дэвиса из «Престона» за 1,6 млн фунтов.

Хавбек «Шахтера» Коваленко перешел в «Аталанту». Хедира ушел в «Герту» из «Ювентуса». «Краснодар» отправил Онугху в аренду в датский «Вайле». «Барселона» отдала Тодибо «Ницце» в аренду с правом выкупа за 8,5+7 млн евро. Мы вели онлайн.

В России окно будет открыто еще долго. «Спартак» согласовал аренду Промеса с опцией выкупа за 9 млн евро, зарплата Куинси – 3,5 млн в год. Педро Роше ищут новый клуб, а вот Крал не уйдет зимой. «Локо» рассматривает вариант с продажей Смолова летом. «Ривер Плейт» снова хочет вернуть Дриусси из «Зенита».

2. РУСАДА вроде бы установило факт применения Сергеем Шубенковым запрещенного препарата. Это не фуросемид. Но официального подтверждения о допинге у чемпиона мира в барьерном беге пока нет.

3. В КХЛ московское «Динамо» снова переиграло СКА (2:0), у 70-летнего Крикунова 700-я победа в чемпионатах страны, «Барыс» дома уступил «Автомобилисту» (2:3), «Трактор» был слабее «Ак Барса» (2:3).

4. Дни «Тамбова», кажется, сочтены. В клубе РПЛ осталось 9 футболистов на контракте, из них двое – вратари. Все остальные футболисты забрали документы. «Тамбов» может сняться, долги составляют около 350 млн рублей. Судьба команды определится 8 февраля, но «прогноз не очень хороший».

5. НХЛ. 3 очка Панарина и 25 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург», «Вашингтон» уступил «Бостону» и другие результаты.

6. «Барселона» должна Месси 63,5 млн евро по контракту. Ему выплатили только 8,5 из 72 млн за этот сезон. Клуб заплатит Лео 39 млн евро за лояльность даже в случае ухода аргентинца летом. Между тем «Реал» подозревает «Барсу» в нарушении финансового фэйр-плей из-за мегаконтракта форварда.

7. НБА. «Лейкерс» обыграли в гостях «Атланту», «Милуоки» разгромил «Портленд» и другие результаты.

8. «Газпром-медиа» разорвал контракт с «Триколором». Из сетки оператора пропали «Матч Премьер», «Матч Футбол» и «КХЛ ТВ».

9. Устюгов и Ретивых выступят на этапе Кубка мира по лыжам в Ульрисехамне, Ступак пропустит этап.

10. Алина Загитова и Евгения Медведева станут гостями шоу «Вечерний Ургант». Вместе. Разом. На одном диване!

11. В Единой лиге ВТБ трехочковый Криса Ричарда на последних секундах принес «Зелена-Гуре» победу над ЦСКА (93:90). Пермская «Парма» уступила «Химкам» (69:72).

12. Российские биатлонисты выступят на ЧМ в новых комбинезонах из-за санкций WADA.

13. Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев отчислен из «Колоса». Он пьяным приехал на контрольный матч.

14. Уилл Смит посетил тренировку «Зенита» в Дубае. Вау!

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