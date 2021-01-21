Алина Загитова и Евгения Медведева станут гостями шоу «Вечерний Ургант»

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира станут гостями шоу «Вечерний Ургант» на канале.

Загитова и Медведева расскажут о командном турнире «Кубок Первого канала», который пройдет 5-7 февраля в Москве. Фигуристки будут на турнире капитанами команд.

Выпуск выйдет в эфир в четверг, 4 февраля, в 23:30 по московскому времени.

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