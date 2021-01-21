Алина Загитова и Евгения Медведева станут гостями шоу «Вечерний Ургант»

Теги телевидение сборная России Первый канал женское катание Евгения Медведева Алина Загитова командный турнир в Москве Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева станут гостями шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Загитова и Медведева расскажут о командном турнире «Кубок Первого канала», который пройдет 5-7 февраля в Москве. Фигуристки будут на турнире капитанами команд. 

Выпуск выйдет в эфир в четверг, 4 февраля, в 23:30 по московскому времени. 

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