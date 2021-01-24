«Ливерпуль» купил защитника Дэвиса у «Престона» за 1,6 млн фунтов, включая бонусы

«Ливерпуль» укрепил линию обороны перед закрытием трансферного окна.
В команду перешел защитник Бен Дэвис из «Престона».
25-летний англичанин подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Дэвис будет выступать под 28-м номером.
По информации Sky Sports News, «красные» заплатили 500 тысяч фунтов. Еще 1,1 млн «Престон» может получить в виде бонусов.
В текущем сезоне он провел за «Престон» 19 матчей в Чемпионшипе. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: официальный сайт «Ливерпуля»