«Спартак» арендует Промеса за 500 тысяч евро с обязательным выкупом за 9 млн. Зарплата — 3,5 млн («СЭ»)

Вингер «Аякса» близок к возвращению в .

Красно-белые согласовали аренду 29-летнего нидерландца до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательным выкупом за 9 млн, сообщает .

По данным источника, зарплата Промеса в «Спартаке» составит 3,5 млн евро в год плюс бонусы.

Во вторник игрок прибудет на сбор красно-белых в Дубай.

Ранее стало известно, что нашел замену Промесу, согласовав с «Севильей» аренду вингера Уссамы Идрисси до конца сезона с правом выкупа.

Промес уже выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за «Аякс» 19 матчей в чемпионате и забил 6 мячей. Его полную статистику можно найти здесь.

Похоже, Промес все ближе к «Спартаку». Каким он запомнился в Москве?