Евсеев о реформе РПЛ: «12 команд. Мы Люксембург, что ли?»

Бывший тренер «Уфы» высказался на тему возможного сокращения количества команд в .

– 12 команд. Мы что, Люксембург, что ли? Я не пойму, в других регионах нет любителей футбола? Давайте первенство Москвы сделаем. Раньше «Торпедо» играло, «Сатурн», «Химки». Восемь команд было из московского региона.

Оптимально – 18 команд. Я играл в 96-м, было 34 матча. Пять команд боролись за первое место. Сейчас у нас при 16 командах две команды вылетают и две играют в стыках. Вы видели такое хоть в одном чемпионате? Нидерланды, Бельгия, Франция?

Там по 18-20 команд, но вылетают две команды, а третья играет в стыках. Только третья. А у нас 16 команд, и две на вылет, две – в стыки. Это очень тяжело.

– Это хорошо же, чтобы не было «болотных» матчей...

– Какие «болотные» матчи? Вы эти разговоры переливаете с 90-х, 80-х годов. Где сейчас «болотные» матчи?

– Сейчас нет, потому что ты можешь вылететь.

– Ничего подобного. Это не имеет значения, – сказал Евсеев.