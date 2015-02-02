Сотникова о корейских фанатах: «Семь лет спустя некоторые никак не угомонятся, продолжают бомбить. То матом обругают, то смерти пожелают»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова порассуждала о влиянии соцсетей на спортсменов.

«Соцсети – гигантский ресурс, который может и положительно, и отрицательно влиять на имидж спортсмена. Какое счастье, что в то время, когда я каталась, никто об этом не помышлял. Прекрасно понимаю, насколько сложнее мне было бы выступать сейчас. Давление возросло в разы!

Помню, в юном-юном возрасте узнала о форуме, где обсуждают фигуристов, их программы, костюмы. Дома полезла в интернет, начала читать и обалдела. Через полчаса кинулась в слезах к маме: «Почему обо мне пишут гадости? Что плохого я сделала этим людям?»

С точки зрения психологии это был страшный удар, от которого долго не могла оправиться. Больше на форумы не заглядывала. Интересно, они еще существуют?

В любом случае сегодня на первый план вышли соцсети, где на тебя обрушивается огромный поток комментариев. Далеко не все из них положительные. Они даже взрослого человека способны выбить из равновесия. А уж 14-15-летних подростков, которые только начинают спортивную карьеру, и подавно.

К своим 24 годам я осознала, что для всех хорошенькой не будешь. Кто-то тебя принимает, кто-то нет. Плюс издержки интернет-вседозволенности, где от хейта и неадекватных персонажей вообще никто не застрахован. Но в 15 лет это очень трудно понять. Ребята начитаются негативных комментариев, и все, стресс! Загоняются, уходят в себя...

Я тоже безумно переживала, когда после Олимпиады в Сочи столкнулась с ненавистью корейских фанатов. Они не могли простить мне победу над их любимицей Юной Ким и завалили инстаграм матерными сообщениями. Писали и в комментарии под постами, и в директ. В основном на английском. Но иногда и на русском, с помощью Google-переводчика.

Даже сейчас, семь лет спустя, некоторые никак не угомонятся, продолжают бомбить. То матом обругают, то смерти пожелают, то еще что-нибудь «приятное». Но я уже не обращаю внимания.

В какой-то момент задумалась: зачем трачу нервы на хамов, троллей, а может, и ботов? Надо просто блокировать и удалять. Других рецептов не существует», – написала Сотникова в своей колонке.

Ю-На Ким – легенда фигурного катания: море рекордов, золото Игр-2010 и спорное поражение от Сотниковой в Сочи