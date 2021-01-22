Контракт Месси на 555 млн евро и 650-й гол за «Барсу», победы «Ливерпуля» и «Челси», провал в биатлоне и другие новости утра

1. В 21-м туре чемпионата Англии дубль Салаха и гол Вейналдума помогли «Ливерпулю» победить «Вест Хэм» (3:1) и подняться на третье место. «Челси» обыграл «Бернли» (2:0) дома – это первая победа нового тренера «синих» Томаса Тухеля. «Тоттенхэм» влетел «Брайтону» (0:1) – похоже на кризис.

2. В 21-м туре чемпионата Испании «Барселона» дома сделала «Атлетик» (2:1) и продлила серию без поражений в турнире до 10 игр, обойдя «Реал» в таблице. Месси забил 650-й гол за клуб – шикарно положил со штрафного.

Но «Атлетико» продолжает уверенно лидировать с отрывом в 10 очков. Команда Диего Симеоне на выезде разобралась с «Кадисом» (4:2), выиграв 15 из 16 последних матчей. У Луиса Суареса уже 14 голов в сезоне.

3. В КХЛ Илья Ковальчук набрал 14 (4+10) очков в 13 матчах за «Авангард», омичи победили «Локомотив» (4:2), «Амур» обыграл «Сибирь» (3:1) и другие результаты игрового дня.

4. Лионель Месси получил более 500 млн евро за 4 года по условиям нынешнего контракта с «Барселоной». Теперь, когда вскрылись детали (например, Лео мог расторгнуть сделку с «Барсой», стань Каталония независимой), Месси подаст в суд на газету El Mundo и, возможно, на экс-президента клуба Жозепа Бартомеу и еще четырех человек, знавших о соглашении аргентинца. «Барса» тоже настроена решительно: «Это частный документ, будем судиться. Поддерживаем Лионеля в свете попыток дискредитировать его имидж».

5. НХЛ. Капризов сделал 6-й ассист в дебютном сезоне, набрав 8-е очко в 10 играх. Сорокин проиграл три первых матча в лиге. «Флорида» Сергея Бобровского лидирует в Центральном дивизионе. Все результаты игрового дня – здесь.

6. В 20-м туре чемпионата Италии «Аталанта» проиграла «Лацио» (1:3) на своем поле. Команда Алексея Миранчука уступила впервые за 15 матчей, сам российский хавбек сыграл 54 минуты. «Наполи» победил «Парму» (2:0), «Рома» повергла «Верону» (3:1) благодаря очередному голу Генриха Мхитаряна.

7. Куклина и Гараничев взяли бронзу в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону. В смешанной эстафете Россия стала 7-й. Российские биатлонисты впервые с 1995 года остались без золотых медалей на чемпионате Европы.

8. НБА. «Клипперс» обыграли «Нью-Йорк», «Юта» уступила «Денверу». Другие результаты – здесь.

9. Клэбо выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Устюгов – 4-й. Большунов упал в квалификации и не попал в четвертьфинал.

Сван победила у женщин, Лампич – 2-я, Мацокина – 20-я. Непряева перенесла операцию на руке, срок восстановления – 3-4 недели.

10. Шамиль Мусаев устроил массовую драку в Польше на KSW 58. Россиянин потом объяснил: «Соперник задел религиозную тему. Можно было еще жестче поступить».

11. «Рейнджерс» поместили Энтони Деанджело на драфт отказов. У 25-летнего американца случился конфликт с российским вратарем Александром Георгиевым.

12. Дубль Неймара с пенальти не спас «ПСЖ» от первого поражения при новом тренере Маурисио Почеттино – сгорели «Лорьяну» (2:3) в 22-м туре чемпионата Франции. «Монако» в гостях был сильнее «Нанта» (2:1), для команды российского хавбека Александра Головина это пятая победа подряд.

13. Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый игрок НБА 7-й год подряд по версии Forbes. Стефен Карри и Кевин Дюрэнт – в тройке.

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